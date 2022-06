SANITÀ Pd, a Rimini servono più medici per ospedale Infermi

Risolvere la carenza di personale dell'ospedale Infermi di Rimini. A chiederlo, in un'interrogazione, la consigliera regionale del Pd Nadia Rossi, che ha ricordato che "con l'avvio della stagione estiva diversi sono stati, nelle ultime settimane, gli allarmi lanciati da sindacati e professionisti sanitari riguardo alla situazione emergenziale del pronto soccorso di Rimini, attualmente con un organico di 11 medici d'urgenza, la metà del necessario". Da qui l'atto ispettivo per sapere se la Giunta emiliano-romagnola "abbia intenzione di attivarsi di concerto con l'Ausl Romagna per sopperire all'urgente crisi di personale del pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini, e se abbia altresì intenzione di sollecitare a livello nazionale soluzioni di risposta alla cronica mancanza di professionisti della sanità negli ospedali della regione Emilia-Romagna e di tutta Italia", ha concluso la consigliera.

