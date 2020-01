POLITICA ITALIA Pd al seminario in abbazia propongono un "governo di legislatura" al M5S Per Matteo Orfini questa alleanza è stata invece un "errore drammatico"

Il ministro dell'Economia Gualtieri vorrebbe subito aprire il tavolo coi sindacati, già da venerdì, per ridurre il cuneo fiscale, ossia il carico sui lavoratori dipendenti. Ma il M5S frena, vuole parlarne prima durante un vertice, e contestualmente chiede una nuova Irpef per tagliare le aliquote, da 5 a 3, oltre ad introdurre un assegno unico per le famiglie. E mentre nel Movimento si ragiona sul ruolo di Davide Casaleggio e della piattaforma Rousseau, il Partito Democratico è riunito all'abbazia Contigliano per il suo seminario di due giorni: il capo delegazione di governo Dario Franceschini vorrebbe proporre al presidente Conte e ai 5Stelle un governo di legislatura, ossia andare avanti con questa alleanza per tre anni, a prescindere dall'esito del voto elettorale. Gli ha risposto Matteo Orfini, sottolineando “l'errore drammatico”, così lo ha chiamato, di aver costruito un'intesa tra una forza di centrosinistra e una forza che di sinistra non è.

Nel video l'intervista del capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio



I più letti della settimana: