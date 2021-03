POLITICA PD, Petitti: “Bene Enrico Letta, ora serve un Congresso delle idee”

“Bene Enrico Letta – così il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti – è la persona giusta per ricostruire il PD e traghettarlo verso nuove sfide”. Chiede di avviare una fase congressuale, come una sfida costituente per una forza che ripensi sé stessa. Un vero e proprio ‘congresso delle idee’ - dice, auspicando che si possa “riaccendere l'entusiasmo per la sinistra e portare avanti con maggiore coraggio battaglie autenticamente di sinistra”.

