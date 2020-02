Pd punta il dito sui contributi a RadioDeejay e Ride Week

Sotto la lente del Pd gli appuntamenti della Perla Verde - come riporta il Resto del Carlino - per i quali il comune ha chiesto la compartecipazione di Destinazione Romagna: "Mezzo milione di euro in un anno, per gli eventi con Radio Deejay, e poco meno di 200mila euro per i sei giorni della Ride Riccione Week". Manifestazione, per il segretario Andrea Arcangeli, che si concentra sulla Gran Fondo cosa che in passato non ha mai eroso tante risorse. Poi tocca a Deejay - come si legge nel servizio di Andrea Oliva - tra estate e capodanno spenderemo 487 mila euro. Di fatto - prosegue Arcangeli - la giunta Tosi mette nelle mani di Deejay l'intrattenimento a Riccione". Secca replica dell'amministrazione locale "Quelli di Deejay on stage e Deejay on ice sono grandi eventi che riempiono le piazze - dice il sindaco Renata Tosi - con un impatto sul tessuto economico che gli Albergatori che sostengono essere secondo solo alle manifestazioni sportive del World Circuit di Misano". "L'ultimo vincitore di Sanremo, Diodato, conclude il primo cittadino, è stato lanciato da questo palco".