Pd spaccato sul riarmo Ue, Andrea Orlando a Rtv: "Coinvolgere il popolo e non solo le élite"

Nel servizio l'intervista ad Andrea Orlando (coordinatore Forum Politiche Industriali Pd)

Dopo la spaccatura politica a Strasburgo sul riarmo europeo, anche in Italia si aprono le riflessioni politiche. La proposta è passata, ma c'è diversità di vedute sia nella maggioranza che nell'opposizione. Divisi a metà, tra favorevoli e astenuti, anche gli eurodeputati Pd. Necessario un chiarimento all'interno del partito? Risponde, in un'intervista a San Marino Rtv, Andrea Orlando, già ministro del Lavoro e coordinatore del Forum politiche industriali per i Dem.

Necessario "coinvolgere il popolo", per Orlando. "Se si chiede alla comunità di contribuire a una metamorfosi della nostra economia e, probabilmente, anche a una riduzione della spesa sociale - prosegue - la discussione non deve essere fatta solo nei gruppi dirigenti, solo tra le élite politiche, ma credo debba essere investita la società. Le forme in cui un partito può farlo sono diverse ma, comunque, non ci si può allontanare dall'idea di un chiarimento nella società".

Orlando era ospite della Cgil a Rimini, in una serata d'approfondimento sui cinque referendum di primavera promossi dal sindacato, insieme alla consigliera regionale Emma Petitti e alla segretaria della Cgil riminese Francesca Lilla Parco. Stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per chi lavora nelle piccole imprese, riduzione del precariato, maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e riduzione del periodo necessario per chiedere la cittadinanza sono i quesiti.

Fondamentale, per l'ex ministro, "difendere la dimensione industriale del Paese che - rimarca - ha perso posti di lavoro in questo settore per recuperare nell'ambito dei servizi e del terziario. Ma la qualità del lavoro non è la stessa. Noi dobbiamo combattere per una difesa dell'industria, per una reindustrializzazione dell'Europa. La prospettiva deve interessare tutto il centro-sinistra".

