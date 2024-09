Pedinavano turisti per poi strappargli catenine e monili, due arresti a Rimini

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato due cittadini peruviani, accusati di aver compiuto sette furti con strappo e rapine tra maggio e luglio 2024. Agivano principalmente in zone turistiche come Marina Centro ed erano soliti stappare catenine d’oro o altri monili, per poi fuggire in bicicletta. Dalle indagini è emerso che i due studiavano le vittime, seguendole per chilometri prima di individuare il punto migliore in cui colpire.

Le indagini, coordinate dalla Squadra Mobile, hanno permesso di individuare i rapinatori attraverso dichiarazioni, video di sorveglianza e localizzazione nei luoghi dei reati.

Il primo sospettato era già stato fermato a fine agosto per una rapina violenta ai danni di un anziano di 88 anni, ed era stato rintracciato dagli agenti mentre cercava ospitalità da un connazionale. Il secondo è stato rintracciato dalle forze dell'ordine pedinando una persona a lui vicina. Entrambi sono stati arrestati e si trovano nella casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.