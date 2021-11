RIMINI Pedone finisce nella carabambola tra due auto: 18enne in gravi condizioni al Bufalini

Un brutto frontale tra due auto è terminato con una passate di 18 anni finita al Bufalini di Cesena in gravi condizioni. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri a Viserba: secondo le prime ricostruzioni, due auto sono entrate in collisione a velocità sostenuta a causa di una mancata precedenza. Nell'impatto una delle due vetture ha centrato la 18enne di origini nordafricane che, insieme a un'amica 14enne in bici, si trovavano sulla pista ciclabile che costeggia la strada. La 18enne è stata scaraventata nel canale di scolo a diversi metri dall'impatto: le sue ferite sono apparse fin da subito molto gravi ai primi soccorritori del 118, arrivati sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, tanto da chiedere l'intervento dell'eliambulanza. Intubata e stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate e le sue condizioni sarebbero estremamente gravi. Ferita anche la 14enne che, a sua volta, è stata portata al "Bufalini" con lesioni di lieve entità. Sul posto, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la polizia Municipale.

