RIMINI Pedone investita a Rimini: è grave

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Rimini in via circonvallazione meridionale. Poco prima delle 15 una donna di 90 anni è stata investita da una moto mentre stava attraversando la strada. Sul posto un'ambulanza e un'auto medicalizzata che hanno stabilizzato la donna e l'hanno trasportata all'eliporto dell'Infermi dove è poi stata trasferita al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità.



