CRONACA Pedone investito da uno scooter a Rivazzurra [fotogallery]

Pedone investito da uno scooter a Rivazzurra [fotogallery].

Incidente nella tarda serata di ieri a Rivazzurra di Rimini. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, quando un giovane, in sella ad uno scooter che viaggiava in direzione Riccione, ha investito un uomo che attraversava la strada di fronte al ristorante Lo Zodiaco di Viale Regina Margherita. Il giovane dopo l'impatto è carambolato a terra, rimanendo lievemente ferito, ma ad avere la peggio è stato l'uomo. Entrambi sono comunque stati medicati dai sanitari del 118 arrivati con ambulanza e auto medica. Sul posto, per accertare la dinamica e gestire il traffico, la Polizia locale.

Foto Gallery

