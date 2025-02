Pedopornografia online: vittime migliaia di bambini, tra le città coinvolte anche Rimini

Maxi-operazione della Polizia postale contro la pedopornografia online: oltre 100 perquisizioni e 34 arresti in 56 città. Una delle più vaste azioni compiute in Italia, coordinata dalla procura di Catania. Il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori online è 'in crescita', ha detto il procuratore Curcio L'indagine ha svelato la presenza di chat pedopornografiche in un social network non tra i più diffusi. 'Alcune di queste erano frequentate da persone che avevano nick name come 'niño con animales' e 'niño primeros da zero a sei anni. L'indagine tratta fatti enormemente gravi con migliaia di bambini che resteranno segnati da questi abusi'. Le vittime hanno da tre anni in su.

Tra le città coinvolte dalle perquisizioni anche Ravenna e Rimini.