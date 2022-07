Pedopornografia sui social, denunciato dalla Polizia Postale un forlivese

É stato denunciato dalla Polizia Postale di Bologna il forlivese conosciuto con l'alias “Carmine Smith” per istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. Le segnalazioni sono arrivate alla Postale e ai Carabinieri dai social grazie all'hashtag “#FermiamoCarmineSmith”. Gli agenti hanno successivamente chiuso e bloccato gli account del ragazzo che - sulle sue pagine – millantava di essere un insegnate pubblicando post in cui si vantava di compiere abusi sessuali su bambini.

Dopo gli accertamenti del caso, gli agenti della Polizia Postale sono riusciti a identificare l'autore del materiale pornografico e, dopo la perquisizione informatica, hanno trovato ulteriori profili falsi usati dall'indagato. Il giovane forlivese del '99 ha ammesso di aver creato il profilo per mero divertimento e pensava di farla franca, cosa che più volte aveva dichiarato sui suoi social.

In una nota della Polizia Postale: “l portale del Commissariato di P.S. online si riconferma un punto di riferimento importante per i cittadini che cercano informazioni, consigli, suggerimenti, oppure che, come in questo caso, scelgono di presentare denunce o segnalazioni”.