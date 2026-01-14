TV LIVE ·
Peggiora l'allarme smog in Emilia-Romagna, tutte le province in rosso: scattano le misure emergenziali

Da Piacenza a Rimini, stop anche a Diesel Euro 5

14 gen 2026
Peggiora l'allarme smog già in vigore da ieri nelle province emiliane di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara, col bollino rosso dell'Arpae che viene esteso a tutto il territorio regionale per i prossimi due giorni. Domani e venerdì, quando ci sarà una nuova rilevazione, scattano dunque le misure emergenziali previste per contenere i livelli di polveri inquinanti in tutta la regione. Tra queste lo stop ai veicoli diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8.30 alle 18.30 e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.




