Pennabilli: 70enne pota albero e viene colpito da un tronco

Un 70enne stava tagliando della legna per uso domestico, quando è rimasto ferito, travolto da un grosso ramo. L'incidente è avvenuto in un bosco di Scavolino di Pennabilli, dove risiede, intorno alle 17.00. Soccorsi subito scattati con l'intervento del Soccorso Alpino, la Croce Verde di Novafeltria e i Carabinieri. Resi particolarmente difficili vista la zona impervia, sotto il monte Carpegna. La prima diagnosi per il ferito è stata quella di un trauma al rachide cervicale, l'anziano, stabilizzato, è stato poi trasportato al Bufalini di Cesena con l'eliambulanza.