Pennabilli: appello per ritrovare Gianpaolo Marmo, scomparso dall'11 luglio

Si è allontanato dalla sua abitazione a Pennabilli la mattina di venerdì 11 luglio e da allora non ha più dato notizie. Sui social, anche nei gruppi sammarinesi, si stanno moltiplicando gli appelli per ritrovare Gianpaolo Marmo, 52enne residente a Maciano. Marmo è alto 1,74 m, ha i capelli rasati castani e guida una Ford C-Max. I familiari chiedono aiuto per rintracciarlo e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare loro o le forze dell’ordine.