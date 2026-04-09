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Pennabilli, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio

Dopo quattro giorni di ricovero all’ospedale di Rimini si spengono le speranze: il ragazzo non aveva mai ripreso conoscenza. Indaga la Procura, possibile l’ipotesi di omicidio colposo

9 apr 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Sono purtroppo svanite le speranze per il 12enne originario di Ascoli Piceno coinvolto in un tragico incidente la mattina di Pasqua in un centro benessere di Pennabilli. Dopo quasi quattro giorni di ricovero in rianimazione all’ospedale Infermi di Rimini, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo, che non aveva mai ripreso conoscenza.

Il giovane era stato risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio mentre si trovava in albergo con la famiglia per le vacanze pasquali. Rimasto incastrato sott’acqua per diversi secondi, forse minuti, era andato in arresto cardiaco. Rianimato sul posto, era stato poi elitrasportato a Rimini in condizioni gravissime.

Le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino alla dichiarazione di morte cerebrale. Intanto proseguono gli accertamenti della Procura: il fascicolo, inizialmente aperto per lesioni gravissime, potrebbe ora evolvere in omicidio colposo.




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