Pennabilli, "profughi di culture diverse dalla nostra": l'ordinanza anti-bivacchi del sindaco Giannini

Non è tanto il divieto di bivacco a far discutere, quanto le motivazioni con cui viene introdotto. Il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, ha firmato un'ordinanza che vieta soste prolungate, giacigli, consumo di cibi e bevande e deposito di effetti personali nei parchi, nelle piazze, nei giardini pubblici e davanti ai monumenti, prevedendo sanzioni da 50 a 500 euro. Nelle premesse del provvedimento, però, si legge che "da quando in paese, contro la volontà dell'Amministrazione comunale, sono stati alloggiati profughi di culture diverse dalla nostra, alcuni parchi urbani, giardini pubblici, piazze e monumenti sono divenuti bivacchi di nullafacenti".

L'ordinanza sostiene inoltre che tali bivacchi provochino schiamazzi, degrado, abbandono di rifiuti e siano "di frequente associati al consumo di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti", oltre a richiamare "persone poco raccomandabili tanto da registrare un aumento di furti". Il sindaco, sentito da Il Resto del Carlino, motiva la decisione con le numerose segnalazioni ricevute dai residenti e ribadisce che l'obiettivo è tutelare sicurezza, decoro e vivibilità degli spazi pubblici. Giannini era già finito al centro delle polemiche nel 2023 per un ordine del giorno contro l'accoglienza dei migranti, poi modificato dopo le contestazioni in consiglio comunale. Questa volta, invece, il riferimento ai profughi resta nero su bianco nell'ordinanza.

L'ordinanza ha subito acceso il dibattito anche sui social. Sotto al post pubblicato dal Comune di Pennabilli su Facebook si sono alternati commenti favorevoli e critiche. C'è chi ha ironizzato chiedendosi se "potenzialmente potrebbero farmi una multa per un picnic?", mentre altri hanno contestato il riferimento ai "profughi di culture diverse dalla nostra": "Quindi solo chi ha una cultura diversa dalla nostra non può fruire dei parchi? Io che sono italianissimo posso bermi una birra sulle panchine perché sono bianco?". Tra i sostenitori del provvedimento, invece, c'è chi lo definisce "buon senso" e ringrazia il sindaco: "Bravo Mauro, il nostro paesello non si riconosce più", "Grande sindaco", "Così dovrebbero essere tutti i sindaci". Non sono mancati neppure i giudizi più duri, con chi ha bollato l'ordinanza come "agghiacciante" o ha definito Giannini il "Vannacci dei poveri", mentre alla frase "Così dovrebbero essere tutti i sindaci" un altro utente ha replicato: "Fascisti e razzisti, intendi?".







