Pennabilli: ruba gasolio da mezzi agricoli, 40enne arrestato in flagranza

La scorsa notte un agricoltore ha sorpreso un uomo che stava asportando del gasolio dai mezzi agricoli di un fondo situato nel comune di Pennabilli. Ha così dato l'allarme ai Carabinieri, continuando però a seguire il malvivente. Proprio la sua prontezza è stata fondamentale per gli Agenti che hanno bloccato tutte le vie di fuga per una “manovra a tenaglia”. Il ladro stava scappando a piedi quando è stato raggiunto dai militari dell'Arma che, dopo averlo ammanettato, hanno recuperato il suo fuoristrada al cui interno sono state trovate le taniche di gasolio ed arnesi da scasso. Ad essere portato in caserma è stato un 40enne italiano, residente nel pesarese, che, questa mattina, è stato processato per direttissima e condannato a 10 mesi di reclusione, con la sospensione della pena, oltre a 500 euro di multa e 200 euro da versare all'agricoltore a titolo di risarcimento.