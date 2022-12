Pennabilli: scontro auto moto, perde la vita un 63enne

Pennabilli: scontro auto moto, perde la vita un 63enne.

Tragico incidente stradale in via della Pieve, Pennabilli. Intorno alle 13,40 una utilitaria e una moto si sono scontrate all'altezza del civico 69. Impatto che non ha lasciato scampo al centauro, un 63enne, soccorso dal 118, poi deceduto per le gravi ferite riportate. Un secondo uomo, di 43 anni, alla guida dell'auto, ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato all'Ospedale Infermi di Rimini. Sul posto una automedicalizzata e due ambulanze di Novafeltria. La dinamica al vaglio della Polizia Stradale.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: