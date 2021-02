Pennabilli: tenta di derubare 90enne a casa sua, rintracciato e denunciato

Era entrato in un'abitazione per derubare un anziano con la scusa di vendere delle calze. Vittima del tentato furto un 90enne di Pennabilli, che aveva lasciato le chiavi inserite fuori dalla porta di ingresso. Una situazione che aveva permesso ad un ambulante 26enne di origini nordafricane di entrare con il pretesto di vendere della biancheria che portava con sé. Il pennese si è rifiutato categoricamente di acquistare qualcosa, ma il giovane ha tentato di sottrargli del denaro dai cassetti della madia approfittando di una sua distrazione.

Il colpo non è andato a buon fine grazie all'intervento di alcune persone che si stavano avvicinando all'abitazione e che l'hanno spinto a darsi alla fuga. Ad aspettarlo, al piano inferiore, c'era un complice a bordo di un'autovettura. I militari, nonostante i pochi elementi, sono riusciti a rintracciare il malvivente, domiciliato nel perugino, grazie alle videocamere di sorveglianza.



L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati simili, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rimini per il tentato furto in abitazione. I Carabinieri hanno anche proposto, nei confronti del 26enne, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pennabilli.





