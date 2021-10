Pensioni, Ragazzini (Segretario Pensionati Cisl): “Non vogliamo tornare alla legge Fornero”

Sentiamo Piero Ragazzini

Parla all'indomani dell'incontro fra sindacati e premier Draghi a Palazzo Chigi sulle pensioni, incontro concluso senza una intesa: “L'incontro di ieri sera con il premier Draghi, non è stato positivo – dice il Segretario Nazionale Pensionati della Cisl, Piero Ragazzini -.Tutte le volte che ci sono problemi di tipo economico si vanno a toccare le pensioni o l'età pensionabile. Non siamo d'accordo sul metodo – dice, invocando confronto e concertazione rispetto a proposte che sono invece già all'attenzione del Parlamento. Nel merito – prosegue - non vogliamo tornare alla legge Fornero “chiediamo una discussione su una flessibilità in uscita dei lavoratori, con attenzione particolare alle donne”. Poi la fascia degli anziani: “Urgente una legge sulla non autosufficienza per venir incontro alla non ospedalizzazione dei pensionati e poi ripensare i percorsi nelle Rsa”, ricordando come molti degli anziani morti per la pandemia, sono morti proprio nelle strutture residenziali.

Nel video, l'intervista al Segretario Nazionale Pensionati della Cisl, Piero Ragazzini