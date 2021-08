Per difendere la ragazza accoltella il molestatore: 16enne fermato a Rimini

E' scoppiato il caos ieri sera nei pressi della stazione di Rimini dove un minorenne ha accoltellato un nordafricano. Poco prima delle 20 il ragazzo, pare un 16enne, era con la propria fidanzata nei pressi di un fast food quando un gruppo di nordafricani hanno iniziato a fare apprezzamenti pesanti rivolti alla ragazza. Il minore è intervenuto per difenderla, ma gli animi si sono scaldati tanto che il gruppo si è avventato su di lui che ha estratto un coltello e iniziato a sferrare fendenti: due colpi hanno raggiunto un ragazzo all'addome. Per evitare il linciaggio da parte del gruppo il 16enne si è dato ala fuga cercando rifugio in un fast food nelle vicinanze. A qual punto erano stati allertati sia le forze dell'ordine che i sanitari. Il nordafricano colpito, rimasto a terra, è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena. I carabinieri hanno fermato il 16enne, ritenuto l'accoltellatore, che è stato portato in caserma.