DRAGHI DIMISSIONARIO Per i corrispondenti della Stampa Estera la crisi di governo italiana è "Incomprensibile" Udo Gümpel (Rtl): "Ho fatto fatica a spiegarlo in Germania"

Grande stupore e preoccupazione, con questi sentimenti è stata accolta la notizia delle dimissioni di Draghi dai corrispondenti della Stampa Estera. L'annuncio delle dimissioni ha subito fatto il giro del mondo come breaking news di tutte le principali agenzie di stampa, tanti hanno dedicato l'apertura alla crisi di governo italiana. Ma i corrispondenti esteri in Italia come hanno spiegato i motivi delle dimissioni? Ancor meno vengono comprese le ragioni del M5S



Nel video le interviste a Udo Gümpel (Rtl, Germania); Elena Postelnicu, Radio Romania; Jesper Storgaard Jensen, Weekendavisen (Danimarca)

