Per il gip i marò hanno agito 'per legittima difesa'.

"Fu legittima difesa". All'indomani dell'archiviazione dell'inchiesta sui due fucilieri della Marina italiani accusati di omicidio per l'uccisione di due pescatori indiani scambiati per pirati, a sancirlo sono le parole usate nel provvedimento del gip di Roma Alfonso Sabella. "È chiarissimo come - scrive il giudice - più che legittimamente Latorre e Girone si trovassero in una situazione tale da far pensare a un attacco di pirati alla Enrica Lexie, ragion per cui nessuna perplessità potrebbe giammai residuare sul fatto che i due militari abbiano agito in stato di legittima difesa, almeno, putativa".

Anche se, aggiunge il gip, "potrebbe discutersi sul fatto che, in sede di quell'azione reputata difensiva abbiano, per errore, determinato da imprudenza o imperizia, sparato direttamente qualche colpo contro l'imbarcazione che avevano percepito come fonte di minaccia, ma in tal caso, come ha correttamente rilevato il pm, il relativo delitto dell'omicidio colposo, ad oggi sarebbe ampiamente e irrimediabilmente prescritto".

Per i due fucilieri di Marina l'archiviazione pone comunque fine a una vicenda dolorosa e Massimiliano Latorre condivide sui social l'emozione per il suo "primo giorno da uomo e militare libero". Oggi, scrive in un post, posso "gioire ed assaporare questa felicità riscattandomi di quella gioia mai assaporata prima".

