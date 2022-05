RIMINI Per il primo anno del Liceo musicale, 23 gli alunni che inizieranno a settembre

A settembre entreranno 23 alunni a far parte della prima classe del liceo musicale e coreutico del Liceo A. Einstein di Rimini. Il Liceo Scientifico possiede già una dotazione di base di strumentazioni musicali e di locali che, arricchiti ulteriormente, permettono una piena operatività didattica, teorica e pratica. Gli strumenti tra cui scegliere per gli insegnamenti sono nove: chitarra, clarinetto, corno, percussioni, pianoforte, tromba, violino, violoncello, flauto traverso. “Con questa prima classe – sottolinea Chiara Bellini, assessore alle politiche educative del Comune di Rimini – Rimini andrà, dal prossimo settembre, a completare il percorso verticale di formazione musicale, in un contesto provinciale dove sono già presenti sia diverse e quotate scuole secondarie di primo grado con sezioni ad indirizzo musicale, che l’Istituto musicale G.Lettimi. Tutto questo in un quadro di ritrovato interesse sulla cultura musicale, frutto anche della riapertura del Teatro Galli. Il sistema pubblico privato che ha reso possibile questo risultato è un modello che va sostenuto non solo per sedimentare e potenziare l’offerta formativa, ma anche per dare agli studenti la possibilità di mettersi alla prova in contesti all’altezza degli studi intrapresi. Quelli che partiranno a settembre saranno dunque i primi di una lunga serie di studenti che, ci auspichiamo, contribuiranno ad alimentare e qualificare il contesto culturale, musicale e formativo della nostra città”.

