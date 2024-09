Per l'avvio del nuovo anno scolastico, lavori nelle scuole per 350mila euro

Per l'avvio del nuovo anno scolastico, lavori nelle scuole per 350mila euro.

Lunedì 16 settembre per l’avvio del nuovo anno scolastico saranno 1050 gli alunni al loro primo giorno di scuola tra Ospedaletto e Coriano, oltre ai plessi delle Maestre Pie. Per la riqualificazione e manutenzione degli edifici scolastici l'Amministrazione comunale ha realizzato numerosi interventi per un importo totale di 350.000 euro. Dalle piccole manutenzioni ordinarie in tutti i plessi alla messa a terra di interventi straordinari e più corposi. Le Scuole dell’ Infanzia “Mary Poppins” di Mulazzano e “Peter Pan” di Cerasolo sono state interessate da lavori di riqualificazione degli impianti meccanici.

Bagni nuovi e rifacimento degli esistenti alla scuola dell’ Infanzia “Biancaneve” di Ospedaletto. Oltre a questi nel corso del periodo estivo sono stati realizzati lavori di manutenzione all’impianto di riscaldamento del piano seminterrato alla scuola secondaria di primo grado “Gabellini” di Coriano e creato uno spazio per le attività laboratoriali all’aperto nel giardino della scuola primaria “Favini” di Coriano. Completate anche le opere di miglioramento sismico alla scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Coriano.

“Il nostro augurio di buon anno scolastico a tutti gli studenti, alle Dirigenti scolastiche, ai docenti, ai collaboratori scolastici e al personale - spiega l’assessore all’Edilizia Scolastica, Anna Pecci - si accompagna alla nostra piena disponibilità ad intervenire sia nei vari ambienti scolastici, per renderli sempre belli e funzionali alle esigenze didattiche, che alla piena disponibilità per garantire nel corso dell’anno i migliori servizi".

Con l’avvio del nuovo anno scolastico partono anche i servizi di trasporto scolastico e il pre e post scuola. Il servizio di trasporto scolastico, comprensivo di due linee di pulmini, è rivolto agli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie, mentre in co-progettazione con Auser è attivo il servizio pre e post scuola, rivolto agli alunni iscritti alle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, volto a favorire, con l’ingresso anticipato e l’uscita posticipata degli alunni di mezz'ora, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei genitori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: