Per Meloni, primo question time e primo faccia a faccia con la Schlein segretaria PD

Aula piena, banco del Governo al completo nel primo question time di Giorgia Meloni. Esordio su un tema caldo, con Gruppo Misto e + Europa, che interrogano sul mancato intervento italiano nel naufragio del 10 marzo in acque libiche. Ricostruisce, con le parole del Capo della Centrale Operativa della Guardia Costiera Gianluca d'Agostino: “Finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e qualche volta in pessime condizioni meteo, ci saranno sempre perdite di vite. Quello che dobbiamo fare è impedire ai trafficanti di portare queste persone a bordo di queste barche e investire sulle rotte legali. E' ciò che dice il capitano D'Agostino ed è esattamente il lavoro che sta facendo il governo . La nostra coscienza è a posto e spero che chi attacca il Governo, ma non dice una parola sulla mafia degli scafisti possa dire lo stesso".

Non ci sta Riccardo Magi, accusa il Governo di un cambio di linea che “porta ad agire svalutando la priorità del salvataggio” e aggiunge: “Dobbiamo semmai chiederci se abbiamo fatto tutto per salvare vite umane, rispettando la nostra Costituzione. Lei – esorta - dovrebbe chiedere ai partner europei una operazione congiunta”. Tanti fronti aperti, dal Mes alla transizione energetica, ma l'attesa era tutta per il primo faccia a faccia con Elly Schlein da segretaria Pd, che interpella sul salario minimo per legge. "Il Governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un salario minimo legale – risponde Meloni. Nel nostro sistema un parametro di questo tipo rischierebbe, per paradosso, di creare per molti lavoratori condizioni peggiori di quelle che hanno oggi”. Attacca la Schlein: “ I vostri veri punti di emergenza sono i rave, la guerra alle Ong, e da ieri colpire ideologicamente i diritti dei figli e delle figlie delle famiglie omogenitoriali, che hanno diritti come tutti i bambini e tutte le bambine che fanno parte della nostra comunità. Sul piano sociale, la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione ed insensibilità, ma la vostra propaganda sta sfumando".