"Per tutte le volte", il Docufilm della Regione Emilia Romagna in occasione degli 80 anni dal voto alle donne

“Per tutte le volte”, il Docufilm della Regione Emilia Romagna, racconta 80 anni di diritto di voto, dal 2 giugno 1946 ad oggi

Un percorso nelle vite e nei pensieri delle donne che hanno fatto la storia, e di quelle che la faranno.

“Per tutte le volte”, il Docufilm della Regione Emilia Romagna, racconta 80 anni di diritto di voto, dal 2 giugno 1946 ad oggi.

"Gli uomini non volevano dare il voto alle mogli, 'ma chissà dove andiamo a finire, con le donne in testa, chissà dove andremo a finire, vedrai', non volevano che votassero perché non volevano la donna dentro alla politica, loro dicevano".

80 anni fa la storia dei diritti delle donne è cambiata, ma ancora non siamo a un punto di arrivo: sono chiare le parole delle ragazze di oggi, 18 enni, che per la prima volta prendono in mano una scheda elettorale.

"A mio parere c'è un sentimento di sconforto nei giovani, nel senso che si tende a non interessarsi più tanto all'argomento perché si pensa 'tanto va tutto male, è sempre stato così'", dice una ragazza intervistata nel Docufilm.

Tra fiction, interviste, e materiali di archivio, il docufilm ideato dalla giornalista Elisa Ravaglia e diretto da Olga Torrico, attraverso il diritto di voto, racconta il dolore e le vittorie di generazioni, gli alti e i bassi di un Paese intero, che ancora fatìca a stare al passo con i tempi.

"Non sento che la società in cui viviamo oggi ci permette di avere davvero voce, è sempre sì il 'contentino', 'vi abbiamo permesso fino a questo punto'. C'è tanta rabbia, lo vedo nelle mie sorelle, tanta rabbia, mi fa rabbia svegliarmi al mattino, vedere l'annuncio di una donna scomparsa e sapere già che fine ha fatto", le parole di un'altra ragazza.

La telecamera accompagna le giovani in tutti i momenti di vita, in tutte quelle piccole rivoluzioni, e attività, che ora sono parte della normalità, e mostra, attraverso sapienti voci narranti, quanto queste cose, una volta, siano state preziose. E quasi inarrivabili. Ma, ancora oggi, c'è tanto lavoro da fare.

"Era una cosa importante, ma poi quel giorno siamo tornati a casa, a casa bisogna starci poco, dobbiamo uscire sempre di più per vivere, contare e decidere" con queste frasi termina il Docufilm.







