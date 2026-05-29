Per Vasco Rossi hanno attraversato l’Italia. E fuori dal Romeo Neri brucia già l’attesa

Sono partiti da Calabria, Sicilia, Friuli, Lombardia, Piemonte. La sveglia puntata all'alba, nessuna sosta. Tutto pur di essere qui prima. Per il Soundcheck di questa sera. Con le loro magliette consumate dall'amore e dai lavaggi, e le canzoni di Vasco tatuate sulla pelle, per sempre, come promesse. Stanno dietro le transenne da ore. E aspettano. Per sentire anche solo l'eco di una chitarra provenire da dentro lo Stadio Romeo Neri. Anche il calcio, oggi, si affida a Vasco. Su uno striscione, si legge: "Prendi la Rimini calcio e portala alle stelle." A molti basta sapere che è lì, a pochi metri, immaginarlo arrivare in un suv dai finestrini oscurati. La sua presenza è già tutto. C'è un fan che arriva da Catania: "Per me Vasco è una religione. Voi siete cattolici, io sono vascoliano. Vasco è un poeta. Non è un cantante."

Sì, un poeta. Che ha tradotto in parole i pensieri di una gioventù ribelle. Che ha dato voce a chi non sapeva come urlare. Molti non si fermano a Rimini: per una comitiva di amici, partiti da Potenza, il tour continua: “Ferrara, Ancona, Bari, Udine. Solo per lui!” Tutto per Vasco.

Ma cos'è, davvero, per loro? Ce lo racconta un'altra fan originaria di Caserta: "Vasco è pura magia. È sacro e profano. Un angelo non so se buono o cattivo ma che ti lascia un messaggio forte, una grande spiritualità che a volte ti accarezza l'anima e altre, se necessario, te la brucia”. C'è una famiglia che arriva dalla provincia di Torino: "Siamo tutti appassionati. Mia figlia si chiama Jenny, mia nipote Sally. Ci sceglie lui le vacanze. Dove va lui, andiamo noi. Non si può stare senza Vasco."

Delle sue canzoni conoscono ogni parola. Ogni pausa. Ogni respiro tra un verso e l'altro. Questa sera e domani le canteranno a squarciagola, ancora una volta.







