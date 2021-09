Perde il controllo dell'auto: 81enne trasportato in elisoccorso a Cesena

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri per un 81enne di Miniera di Perticara. Attorno alle 17 l'uomo ha perso il controllo della sua auto in curva andando fuori strada e, nonostante il lieve impatto, l’airbag gli è scoppiato in faccia provocandogli un trauma facciale. Le cause sono ancora in corso di accertamento, non si esclude l'ipotesi di un malore. I sanitari della Croce Verde, intervenuti per i soccorsi, hanno ritenuto opportuno l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in urgenza al vicino campo sportivo. L’81enne è stato trasportato al’ ‘Bufalini’ di Cesena dove si trova ora ricoverato. Sul posto per i rilievi del caso i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Novafeltria.