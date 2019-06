Perde il controllo dello scooter e finisce contro un palo, grave santarcangiolese

Grave incidente nel pomeriggio di domenica, un 50 enne di Santarcangelo, nel percorrere via giola, intorno alle 18.45, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Vespa su cui viaggiava in direzione monte, finendo prima contro un palo della segnaletica e di seguito contro un'auto in sosta. Subito soccorso del 118, con una ambulanza e una medicalizzata, è stato stabilizzato, ma viste le condizioni è stato richiesto l'intervento dell' Elisoccorso di Ravenna che lo ha trasportato al Bufalini di Cesena dove si trova in codice di massima gravità. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri.