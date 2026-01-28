RIMINI Perdita di olio da un mezzo della raccolta rifiuti, strade scivolose in centro Il materiale oleoso si è riversato sul manto stradale di Corso d’Augusto, dall’intersezione con via Cairoli fino all’altezza di via Gambalunga, interessando anche parte di piazza Cavour

Sversamento di olio questa mattina, intorno alle 6, su alcune strade del centro storico di Rimini, con conseguenti disagi alla circolazione. Il materiale oleoso si è riversato sul manto stradale di Corso d’Augusto, dall’intersezione con via Cairoli fino all’altezza di via Gambalunga, interessando anche parte di piazza Cavour.

Come spiega il Comune, la perdita è stata causata da un guasto meccanico a un furgoncino impiegato nel servizio di raccolta differenziata nel centro storico, rendendo le superfici particolarmente scivolose e pericolose per il transito di pedoni e ciclisti.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due pattuglie della Polizia Locale di Rimini, che hanno delimitato le aree interessate, informato i passanti e limitato l’accesso per motivi di sicurezza. Già nelle prime ore del mattino è stata allertata una ditta specializzata in bonifiche ambientali, che ha avviato le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della viabilità. È stato effettuato un primo intervento straordinario per consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali violazioni al Codice della strada, oltre alla quantificazione dei costi sostenuti per la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi.

