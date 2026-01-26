CRONACA Perdono il sentiero sul Monte Falco: coppia soccorsa nella neve Intervento del Soccorso Alpino dopo l’allarme al 112: escursionisti recuperati in sicurezza

Perdono il sentiero sul Monte Falco: coppia soccorsa nella neve.

Intervento nel tardo pomeriggio di domenica sul Monte Falco per una coppia di escursionisti che aveva smarrito il sentiero durante la discesa dal crinale verso il Passo della Calla, lungo il sentiero CAI 00. L’allarme è scattato alle 18:35 tramite il 112 e ha attivato il Soccorso Alpino Toscano e la stazione Monte Falco del SAER.

Le condizioni meteo erano avverse, con una nevicata in corso e circa 40 centimetri di neve sul terreno. Dopo aver perso il tracciato principale nei pressi di Poggio Lastraiolo, i due – una donna di 27 anni residente a Forlì e un uomo di 23 anni di Comacchio – hanno deciso di chiedere aiuto.

Localizzati a circa 1.425 metri nel territorio di Pratovecchio-Stia, sono stati raggiunti, messi in sicurezza e accompagnati lungo il percorso di rientro verso Prato della Burraia, nel comune di Santa Sofia. Alle operazioni hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco, l’ambulanza di Badia Prataglia e i Carabinieri Forestali di Corniolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: