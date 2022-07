Performer Italian Cup: la riminese Stella Giorgi vince una borsa di studio a Londra

Giovani artisti riminesi in evidenza al Performer Italian Cup, a Lido di Ostia. Una manifestazione che valorizza i giovani nelle discipline che caratterizzano il performer completo: danza, recitazione, canto e arti circensi. La 14enne Stella Giorgi si è fatta valere in tutte le discipline, raggiungendo il primo posto in danza, il secondo posto come performer completo e il terzo posto in recitazione e compagnia grande. È stata anche premiata con una prestigiosa borsa di studio per una scuola di musical a Londra.

Vincitori nella loro categoria anche Alessandro Palazzi, Niki Ivanay e Nicolai Macar, allievi della Scuola di Danza Anca Ardelean che hanno ballato su coreografie di Giorgia Falcioni. Primo posto nella sua categoria anche per Claudio Casalboni, allievo della scuola di canto Yourvoice for Artist. Ottimi piazzamenti per Regina Rinaldini e Nelli Manoli. Prestigioso secondo posto nel canto over 18 di Mattia Adduocchio.

La giuria era formata da importanti addetti ai lavori, tra cui Garrison Rochelle, Federico Moccia, Emanuela Cortesi e Grazia Di Michele.

