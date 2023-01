POLIZIA DI STATO Pericoloso latitante turco, ricercato in Germania, arrestato a Rimini

E' stato arrestato a Rimini dalla polizia un latitante turco ricercato in Germania per omicidio e tentato omicidio di due connazionali. L'uomo 31 anni era alloggiato in albergo ed è stato fermato anche per il possesso di una pistola con munizioni da guerra. Giovedì scorso, gli agenti della Questura di Rimini, del servizio di polizia postale e delle comunicazioni di Roma, hanno eseguito il mandato di arresto europeo emesso dalla Germania per omicidio volontario e tentato omicidio nei confronti di due cittadini turchi avvenuto in agguato davanti ad un ristorante di Norimberga lo scorso 24 ottobre.

L'operazione di cattura del latitante è partita a seguito di attivazione da parte del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia-gruppo Enfast-Divisione Sirene. Già da mercoledì agenti della squadra mobile di Rimini avevano avviato accertamenti con appostamenti e pedinamenti a riscontro dell'attività svolta dal servizio di polizia postale e delle comunicazioni che aveva rintracciato il segnale di un telefonino sospetto a Marina Centro.

Quando è stato chiaro che si trattava del latitante, gli agenti della squadra mobile hanno fatto irruzione nella sua camera di hotel arrestando il cittadino turco su mandato internazionale e in flagranza per il possesso di una pistola calibro 9ž19 marca "Glock", con doppio caricatore e nr. 14 cartucce 9ž19 con ogiva blindata, catalogabili come munizionamento "da guerra". All'esito degli accertamenti, l'arma è stata ritenuta clandestina in quanto non censita sul catalogo Nazionale delle Armi, risultando inoltre oggetto di segnalazione della polizia tedesca. Trovati anche documenti d'identità falsi, alcuni smartphone e altro materiale di interesse investigativo. Si trova adesso in carcere a Rimini a disposizione della autorità giudiziarie e per la convalida del fermo.

