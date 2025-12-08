Perizia audio sull’omicidio Paganelli, la consulenza tecnica del Tribunale di Rimini: le voci registrate non sono attribuibili Le conclusioni - che escludono certezze sull’identità delle voci captate dalla telecamera per qualità audio troppo scarsa - non confermano dunque quelle del perito della squadra mobile

Le voci registrate dalla telecamera del box di un condomino nel garage in cui fu uccisa Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 a Rimini, in via del Ciclamino, la sera dell'omicidio e la mattina dopo, quando il corpo fu rinvenuto dalla nuora Manuela Bianchi, non sono attribuibili.

Il motivo principale sono le condizioni tecniche estremamente sfavorevoli del segnale audio registrato. A queste conclusioni arriva la consulenza tecnica del Tribunale di Rimini, notificate alle parti. Non può avere risposta certa, ma solo oscillare tra il verosimile e il possibile, la domanda più importante su cui si gioca il processo all'unico indagato per l'uccisione dell'anziana, Louis Dassilva, che con Manuela Bianchi intratteneva una relazione extraconiugale. E cioè di chi siano quelle voci registrate la sera del 3 e la mattina del 4 ottobre. Le conclusioni saranno discusse nell'udienza del 16 dicembre, davanti al gip Vinicio Cantarini.

Sono relative alla perizia tecnico-fonica, nel procedimento nei confronti di Louis Dassilva, affidata al consulente del Tribunale, Massimo Visentin, e agli esperti dei carabinieri del Ris di Roma, Claudio Ciampini e Davide Zavattaro. "Le condizioni dei tratti di segnale afferenti alla presenza di voci umane, sono risultati drasticamente inferiori per durata, intensità, rapporto segnale/rumore ai requisiti minimi previsti da qualsiasi metodo comparativo", scrivono i periti dando risposta al quesito del gip che chiedeva di isolare eventualmente le voci di Louis Dassilva, Manuela Bianchi e Loris Bianchi (fratello di Manuela). La conclusione quindi non conferma quella del perito della squadra mobile, che invece aveva parlato di voci - maschile e femminile - attribuibili nell'audio della mattina del ritrovamento. Il processo in corte d'assise a Dassilva continua e la prossima udienza è prevista il 15 dicembre.

