Perquisizione e sequestro in punto tamponi rapidi a Rimini.

Un gazebo per i tamponi rapidi di Rimini è stato perquisito ieri pomeriggio dai carabinieri del Nas di Bologna, insieme ai militari del comando provinciale, e kit per test Covid sono stati sequestrati. I reati contestati al responsabile del servizio dalla Procura riminese sono truffa e tentata istigazione alla corruzione. L'ipotesi, da verificare attraverso le indagini, è quella che i tamponi venissero eseguiti senza l'autorizzazione amministrativa e che gli utenti venissero ingannati sul rilascio del Green pass.

Inoltre, sempre secondo l'ipotesi fatta dagli inquirenti, la società avrebbe proposto un compenso a un medico di base per inserire nel portale nazionale i dati relativi ai test rapidi così che avrebbero prodotto il certificato verde. per le persone che si sottoponevano a tampone. Il gazebo perquisito è all'interno del centro commerciale 'Le Befane' di Rimini ed è gestito dalla società milanese Helpcodelife.

"L'azienda - scrivono per la Helpcodelife gli avvocati Marco Bosco e Thomas Coppola - esegue tamponi con test di ultima generazione. Le operazioni venivano eseguite da infermieri autorizzati e un medico abilitato avviava il procedimento per il rilascio del Green pass. Si tratta inoltre di una società con tutti i requisiti professionali e aziendali già autorizzata dalla Regione Lombardia. Infine si sono avvalsi di un protocollo di coordinamento con con il Pronto Soccorso dell'Ospedale Rimini in caso di positivi al Covid. Adesso attendiamo gli sviluppi, ma da un punto di vista difensivo non c'è alcun abuso nel praticare un prezzo 'sociale' per aiuto a chi sta cercando di superare la difficoltà Covid".

Federconsumatori Rimini consiglia i cittadini, alla luce dei tanti operatori che si sono affacciati sul questo mercato, a rivolgersi a strutture professionali, qualificate ed autorizzate al fine di garantirsi risultati certi e certificazioni valide, soprattutto per quanto riguarda temi così delicati. Fermo restando il corso delle indagini, Federconsumatori Rimini è a disposizione di quei cittadini che vogliono avere le informazioni e le tutele del caso.

