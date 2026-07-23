MISANO Perseguita e minaccia di morte un religioso: "Sei vicino al diavolo". Arrestato L'uomo ora è in carcere, dopo aver preso di mira anche la moglie e la figlia del pastore evangelico

Perseguita e minaccia di morte un religioso: "Sei vicino al diavolo". Arrestato.

Perseguitava un religioso, pastore di una chiesa evangelica del riminese, e la moglie di questo, da quando aveva chiesto loro un aiuto economico. Un rapporto iniziato per spirito di carità che per il religioso si è poi trasformato in uno stalking fino a quando i carabinieri di Misano, non sono intervenuti e l'hanno arrestato al termine di una indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

Lo riporta l'Ansa spiegando che i carabinieri hanno eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, del gip di Rimini Alessandro Capodimonte, a carico di un 45enne. Attraverso messaggi ma anche video sui social media, l'uomo da mesi insultava e minacciava la famiglia del religioso accusandolo di essere vicino al diavolo.

In alcuni scatti di ira l'avrebbe anche minacciato di abusare della figlia, di fargliela pagare con la morte dando il via ad una vera e propria campagna minatoria e persecutoria. In alcuni casi il 45enne si recava nelle ore notturne sotto l'abitazione del religioso disturbando la tranquillità della famiglia. I carabinieri intervenendo in maniera tempestiva, coordinati dalla Procura, in un mese hanno raccolto sufficienti elementi a sostegno della richiesta di carcerazione nei confronti dell'uomo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: