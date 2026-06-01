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Perseguita l’ex fidanzata nonostante la denuncia: arrestato 22enne

Il giovane, residente nel Pesarese, avrebbe continuato con minacce e appostamenti sotto casa della donna. Decisivo l’intervento dei carabinieri di Saludecio, che hanno eseguito l’arresto per atti persecutori.

1 giu 2026
Perseguita l’ex fidanzata nonostante la denuncia: arrestato 22enne

Un 22enne della provincia di Pesaro-Urbino è stato arrestato dai carabinieri di Saludecio, nel Riminese, con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata e trasferito nel carcere di Rimini. L'uomo era già stato denunciato a piede libero il 20 maggio con l'accusa di molestie e violenze fisiche e verbali commesse sia durante la relazione sia dopo la fine della convivenza: ripetute chiamate con minacce di percosse, già attuate in precedenza, e appostamenti sotto casa della vittima.

Nonostante la denuncia, aveva continuato a perseguitarla, convinto di avere ancora un legame con la donna. I carabinieri hanno documentato la prosecuzione delle condotte entro le 48 ore dall'ultimo episodio, consentendo l'arresto in flagranza differita. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati alcuni dispositivi informatici, ora al vaglio degli inquirenti.




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