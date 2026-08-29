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Perseguitano la figlia perché frequenta un ragazzo non musulmano: genitori indagati per stalking

La giovane, ventenne, aveva lasciato la famiglia per andare a vivere con il compagno. Secondo l'accusa, i genitori l'avrebbero rintracciata e minacciata ripetutamente. A maggio il tentativo di aggressione sotto casa

29 ago 2026
Perseguitano la figlia perché frequenta un ragazzo non musulmano: genitori indagati per stalking

Non accettavano che la figlia frequentasse e convivesse con un ragazzo non di fede islamica e avrebbero cercato in ogni modo di convincerla a tornare a casa, arrivando a minacciare e perseguitare la giovane coppia. Per questo due genitori di origine macedone, il padre di 44 anni e la madre di 47, sono indagati dalla Procura di Rimini per atti persecutori e minacce. Vittime delle presunte persecuzioni sono la figlia e il fidanzato, entrambi ventenni.

La ragazza, che non condivideva i rigidi precetti religiosi della famiglia d'origine, aveva deciso di allontanarsi improvvisamente da casa e di trasferirsi dal compagn. Da quel momento sarebbe cominciata una pressione continua sulla coppia, con messaggi e minacce quotidiane finalizzati a convincere la ragazza a tornare in famiglia. Tra i messaggi ricevuti, frasi come "posso trovarti anche se vai sulla luna" e "se non torni a casa avrai una vita infernale". Una situazione che avrebbe provocato nei due ventenni un crescente stato di paura, fino alla decisione di rivolgersi alla Questura di Rimini e presentare denuncia.

L'episodio più grave risalirebbe allo scorso maggio. Padre e madre sarebbero riusciti a introdursi di nascosto nel condominio in cui vive la coppia, aspettando l'arrivo dei due giovani e tentando poi di aggredirli a calci e pugni. I fidanzati erano riusciti a rifugiarsi nell'appartamento e a barricarsi all'interno, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda è ora al vaglio della Procura di Rimini: il fascicolo, coordinato dal pubblico ministero Davide Ercolani, vede i due genitori indagati per stalking e minacce.




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