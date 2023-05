Persiste l'allerta rossa in Romagna: perdurano le piene dei corsi d'acqua

Prosegue l'allerta rossa in Emilia Romagna anche per la giornata di domani. Anche se non sono previste altre precipitazioni, si prevede il perdurare di piene elevate su tutti i corsi d'acqua. In particolare sui bacini Romagnoli e affluenti di Reno, interessati da esondazioni e rotte, permangono condizioni di grave criticità, anche nel reticolo di bonifica. I nuovi colmi di piena provenienti da monte fanno prevedere livelli elevati sul fiume Reno a valle di Cento. Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno ancora possibili numerosi e diffusi dissesti nel settore centrale e orientale della regione dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, e all'aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Si prevedono valori di onda e marea sotto i livelli di attenzione.

In Regione si alza anche il bollettino dei morti. Sarebbero almeno tre le persone decedute tra Cesena e Cesenatico e tre nel forlivese. Risulta dispersa una persona nel ravennate. Migliaia gli evacuati. Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo che colpisce l'Emilia Romagna: sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani, 19 i corsi d'acqua con superamenti del livello di allarme in alcune stazioni di rilevamento. Allagamenti diffusi in 23 comuni. Secondo la Protezione civile, ci sono segnalazioni di oltre 250 dissesti in atto: 'L'emergenza non è assolutamente finita, bisogna ascoltare le indicazioni, le operazioni di soccorso possono essere complesse e mettere a rischio i soccorritori'.