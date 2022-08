CRONACA Persona investita dal treno a Rivabella di Rimini

Persona investita dal treno a Rivabella di Rimini.

Alle prime luci dell'alba - poco dopo le 5 di questa mattina -, una persona è stata investita da un treno a Rivabella di Rimini, sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna. Intervenuti in viale XXV marzo, all'altezza del civico 1831, i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Al momento non sono state fornite generalità della persona deceduta, né dettagli sulla dinamica. In quel tratto, il convoglio transita in un attraversamento ferroviario a raso con semi barriere. Dai primi riscontri - citati da Rimini Today - parrebbe trattarsi di un gesto volontario. La circolazione dei treni, dopo l'interruzione dovuta ai rilievi dell'autorità giudiziaria, è ripresa regolarmente verso le 8 del mattino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: