GLOBAL CLIMATE STRIKE "Persone, non profitti": Fridays for future torna nelle piazze, 300 studenti a Rimini

"Persone, non profitti": Fridays for future torna nelle piazze, 300 studenti a Rimini.

In tutto il mondo oggi torna in piazza il movimento Fridays for future (Fff), con un "Global climate strike" che vuole coinvolgere tutto il mondo, non solo i giovani ispirati dall'attivista svedese per il clima Greta Thunberg ma persone di tutte le età e professioni, anche scienziati, che a tre anni dalla prima manifestazione continuano la lotta a difesa della Terra dal cambiamento climatico. Ma in questa occasione in molti protestano anche contro la guerra in Ucraina e contro tutte le ingiustizie sociali.

A Rimini circa 300 studenti, insegnanti e bambini delle elementari hanno protestato oggi per un mondo e un futuro sostenibile, sotto lo slogan #PeopleNotProfit, chiedendo di smettere di mettere a rischio il futuro e la vita di miliardi di persone per nutrire gli interessi di pochi. I giovani scesi in piazza manifestano contro ogni guerra e chiedono, per il loro futuro, una riconversione energetica, una corretta educazione ambientale, oltre all'impegno per avere cibo sano a Km0 contro gli allevamenti intensivi.

Leggi il comunicato stampa di Fridays for Future Rimini

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery Foto di Fridays for Future Rimini

I più letti della settimana: