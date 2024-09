Perù: bus precipita vicino Machu Picchu, 6 italiani a bordo

Sei italiani e altre decine di turisti sono rimasti gravemente feriti in Perù quando il loro autobus si è schiantato mentre scendeva dall'antica cittadella Inca di Machu Picchu. Sono ricoverati a Cusco con fratture multiple. L'autista avrebbe perso il controllo e il mezzo è precipitato fuori dalla strada di montagna a zigzag che collega il sito storico con la città turistica di Aguas Calientes, cadendo per circa 15 metri.

Subito dopo l'incidente, le autorità e i residenti locali sono accorsi in aiuto dei turisti per aiutarli a raggiungere il centro sanitario della città. Almeno 20 persone, di varie nazionalità, sono stati ricoverati in ospedale per fratture ossee. La polizia ha aperto un'indagine sull'incidente.

L'Ambasciata d'Italia a Lima, in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e con le autorità locali, si è subito attivata per fornire la massima assistenza consolare ai turisti italiani e ai loro familiari.