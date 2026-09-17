CRONACA Pesaro, 18enne accoltellato nel sottopasso della stazione: fermato il presunto aggressore In carcere un giovane poco più che 20enne, accusato di lesioni aggravate. La vittima, tunisina, resta ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita

Pesaro, 18enne accoltellato nel sottopasso della stazione: fermato il presunto aggressore.

È stato fermato dalla Polizia il presunto autore dell’aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì a Pesaro, nei pressi del sottopasso dei Cappuccini, in zona stazione. Si tratta di un giovane di origine straniera, poco più che 20enne, accusato di aver accoltellato un ragazzo tunisino di 18 anni. Il 20enne è stato arrestato per lesioni aggravate e trasferito in carcere. Restano ancora da chiarire i motivi dell’aggressione, avvenuta intorno all’ora di pranzo. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e il contesto in cui è maturato l’episodio.

La vittima sarebbe stata raggiunta da due coltellate alla schiena e, nonostante le ferite, sarebbe riuscita a raggiungere l’ospedale San Salvatore, presentandosi nella zona del Cup di piazzale Cinelli sporca di sangue e accasciandosi davanti agli operatori. Immediatamente soccorso, il giovane è stato preso in carico dai sanitari. Secondo le informazioni raccolte, avrebbe riportato un pneumotorace bilaterale e la prognosi sarebbe di 40 giorni. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio hanno lavorato Squadra Mobile e Volanti della Questura di Pesaro, acquisendo anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona. Il Comune aveva fatto sapere che nell’area sono operative circa 10 telecamere, sei all’interno del sottopasso e quattro in corrispondenza delle uscite. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci avevano definito quanto accaduto "un episodio gravissimo e inaccettabile", assicurando la piena collaborazione dell’amministrazione con le forze dell’ordine.

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