CAPITALE ITALIANA CULTURA Pesaro 2024, il sindaco Matteo Ricci: “Grande giorno frutto di 10 anni di lavoro” Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricordato il passaggio di testimone da Bergamo Brescia 2023 a Pesaro 2024: “Questa catena che si allunga di anno in anno è espressione delle culture che rendono unica l’Italia.

Circa 8.000 presenze, di cui 2.000 studenti della provincia di Pesaro e Urbino, hanno riempito la Vitifrigo Arena di Pesaro per la cerimonia di inaugurazione della città a Capitale italiana della cultura 2024. Grande attesa per il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella che ha ricordato il passaggio di testimone da Bergamo Brescia 2023 a Pesaro 2024: “Questa catena che si allunga di anno in anno è espressione delle culture che rendono unica l’Italia.

Per il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano Pesaro rappresenta l’esempio brillante di rinascita italiana. La nomina di Pesaro rappresenta una prima volta per le Marche, ricorda il presidente della regione Francesco Acquaroli, mentre il sindaco Matteo Ricci ha ricordato il lungo percorso fatto per arrivare ad oggi.

Nel servizio le interviste a Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura), Matteo Ricci (Sindaco di Pesaro) e Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: