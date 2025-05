CRONACA Pesaro, 76enne arrestato con cocaina al casello: era già noto alla polizia L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, tornava da Rimini con 10 grammi di cocaina. Fermato dalla squadra mobile, ora è ai domiciliari in attesa del processo.

Pesaro, 76enne arrestato con cocaina al casello: era già noto alla polizia.

È stato arrestato martedì scorso dalla squadra mobile un uomo di 76 anni, residente a Pesaro, sorpreso in possesso di cocaina al termine di un viaggio di rifornimento. Il fermo è avvenuto all’uscita del casello autostradale, dove gli agenti lo attendevano al rientro da Rimini.

L’uomo, classe 1949, è una figura ben nota alle forze dell’ordine: la sua prima denuncia risale a diversi decenni fa, e nel tempo è stato coinvolto in numerose indagini legate allo spaccio di stupefacenti. Quando è stato fermato, aveva con sé circa 10 grammi di cocaina, occultati in modo approssimativo all’interno dell’auto.

La perquisizione è stata immediata e ha confermato i sospetti degli agenti, che da tempo monitoravano i frequenti spostamenti del 76enne verso la Riviera romagnola. La droga, secondo quanto accertato, era destinata allo spaccio locale.

Mercoledì mattina si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto presso il tribunale di Pesaro. Il giudice ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo, fissato per il prossimo 3 giugno.

