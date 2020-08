Pesaro: a Ferragosto vietati balli e spettacoli. Ok a pubblico seduto Obbligo della mascherina nelle aree con elevata presenza di persone

Ancora vietati balli, spettacoli pubblici e animazione. Unica eccezione per gli intrattenimenti musicali con pubblico seduto e distanziato. Mascherina obbligatoria nei posti affollati. Sono queste le disposizioni principali volute dall'Amministrazione di Pesaro in vista del Ferragosto.

“Deve essere una giornata prudente, senza aggregazioni e nel rispetto delle regole – sottolinea il sindaco Matteo Ricci -. Sappiamo che questo è un anno in cui non si può fare festa, torneremo a farlo quando il virus sarà sconfitto definitivamente. Sarà un ferragosto soft, invitiamo tutti a rispettare le regole che abbiamo indicato in questa ordinanza”. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Non dobbiamo abbassare la guardia – aggiunge l’assessore con delega alla Sicurezza Riccardo Pozzi -, per questo sarà importante rispettare tutti gli accorgimenti necessari, al fine di garantire la sicurezza sanitaria. Portate con voi la mascherina, evitate assembramenti. Un Ferragosto senza eccessi, dobbiamo vivere la nostra quotidianità con le precauzioni e le misure che ci vengono imposte”.

L’intrattenimento musicale sarà consentito fino all’1 del 16 agosto. In caso del mancato rispetto delle regole, sarà applicata una sanzione dai 400 ai 3mila euro.



