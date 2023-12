INCENDIO Pesaro: a fuoco contatori elettrici, evacuata palazzina di 6 piani

Solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato danni peggiori ad una palazzina di sei piani di via Filangeri, a Pesaro. Nella serata di giovedì i pompieri sono stati allertati per un incendio ai contatori elettrici. La squadra della sede centrale, con due autobotti, ha spento l'incendio e fatto evacuare quattro persone con l'ausilio dell'autoscala per il fumo intenso che ha invaso il vano scale.

La palazzina non è fruibile fino alla completa messa in sicurezza dell'area dell'intervento e al ripristino dell'elettricità. Sul posto 118, polizia Locale e Polizia di Stato e la ditta che fornisce l'energia elettrica.

