CRONACA Pesaro: adesca 67enne al supermercato, poi lo ricatta con video hard Una coppia è stata arrestata in flagrante durante la consegna dell'ennesimo pagamento, ma l'uomo aveva già denunciato l'accaduto alla Polizia

Dopo l'ennesima richiesta di pagamento, un 67enne di Pesaro ha deciso di dire 'basta' e a rivolgersi alle forze dell'ordine. La vicenda ha inizia quando l'uomo, in un supermercato, è stato adescato da una donna che lo ha poi convinto a partecipare a un incontro sessuale, a sua insaputa, ripreso dal di lei fidanzato.

È così incominciato il ricatto: la coppia pretendeva denaro per evitare la diffusione di un video compromettente. Sono stati diversi i pagamenti, fino a quando la situazione è diventata insostenibile per l'uomo che si è rivolto alle autorità, denunciando l'accaduto.

La Squadra Mobile di Pesaro ha avviato un'indagine approfondita, riuscendo a raccogliere prove sufficienti per intervenire. Gli agenti hanno organizzato un'operazione per cogliere i truffatori in flagranza di reato. Durante la consegna dell'ennesimo pagamento da parte del 67enne, i due ricattatori sono stati arrestati con l'accusa di revenge porn.

