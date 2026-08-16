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Pesaro ancora senz’acqua, terza rottura dell’acquedotto. Il Comune: “Non sappiamo quando tornerà”

Nuovo guasto dopo quelli di Ferragosto, "possibile effetto della siccità". Autobotti in città e consegna a domicilio per le persone fragili

16 ago 2026
Foto: Comune di Pesaro
Foto: Comune di Pesaro

Proseguono i disagi per l’approvvigionamento idrico nel Pesarese. Dopo le due rotture registrate a Ferragosto nell’acquedotto principale nella zona di Bellocchi, domenica mattina si è verificato un terzo guasto, questa volta a Belgatto di Fano, provocando una nuova interruzione della fornitura.

Tra sabato sera e domenica mattina l’acqua aveva iniziato a tornare nei rubinetti, seppure a bassa pressione. Secondo quanto riferito dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani, anche la nuova rottura potrebbe essere legata alla forte siccità e alla conseguente contrazione del terreno, che aumenta la pressione sulle condotte. Le squadre di Marche Multiservizi sono al lavoro per la riparazione, ma al momento non sono stati indicati tempi per il completo ripristino.

Il Comune ha intanto attivato sei punti di rifornimento con autobotti di acqua potabile e, in alcuni casi, non potabile: al campus scolastico di via Nanterre, in piazzale Primo Maggio, piazza Alfieri, a Candelara, in largo A. Piceno e in piazzale Carducci. Presente sul posto anche la Protezione civile.

Per cittadini fragili o impossibilitati a muoversi è disponibile inoltre un servizio di consegna a domicilio dell’acqua potabile, da richiedere alla Protezione civile comunale.

Al momento "non è possibile indicare i tempi necessari per il completo ripristino del servizio" e il Comune aggiornerà la popolazione sugli sviluppi.




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